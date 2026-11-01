У берегов Кипра затонуло судно под танзанийским флагом, спасены 10 моряков

У побережья Кипра затонуло торговое судно, экипаж эвакуировали У берегов Кипра затонуло судно под танзанийским флагом, спасены 10 моряков

Москва1 ноя Вести.Недалеко от берегов Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании, сообщила газета Cyprus Mail.

По данным издания, инцидент произошел примерно в 90 морских милях (около 166,7 километра) западнее города Пафос. Спасти удалось всех 10 членов экипажа: моряков осмотрели врачи и признали их состояние удовлетворительным.

Информацию о происшествии позднее подтвердили в Объединенном поисково-спасательном центре (JRCC), который базируется в городе Ларнака.

Представители центра уточнили, что сигнал о бедствии судна As Dream поступил в пятницу, 30 октября, в 21.15 по московскому времени, когда судно находилось в зоне ответственности поисково-спасательной операции Кипра.

Все спасенные были благополучно доставлены на грузовое судно Msc Hannah III, а затем взяты на борт катером Pentadaktylos портовой и морской полиции, который доставил их в порт Лимасола рассказали в JRCC

В операции задействовали вертолет Национальной гвардии Кипра и патрульный катер береговой охраны.

29 октября у берегов Болгарии затонул атакованный незадолго до этого контейнеровоз Contship Jet под флагом Либерии.