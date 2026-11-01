Москва1 нояВести.Недалеко от берегов Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании, сообщила газета Cyprus Mail.
По данным издания, инцидент произошел примерно в 90 морских милях (около 166,7 километра) западнее города Пафос. Спасти удалось всех 10 членов экипажа: моряков осмотрели врачи и признали их состояние удовлетворительным.
Информацию о происшествии позднее подтвердили в Объединенном поисково-спасательном центре (JRCC), который базируется в городе Ларнака.
Представители центра уточнили, что сигнал о бедствии судна As Dream поступил в пятницу, 30 октября, в 21.15 по московскому времени, когда судно находилось в зоне ответственности поисково-спасательной операции Кипра.
Все спасенные были благополучно доставлены на грузовое судно Msc Hannah III, а затем взяты на борт катером Pentadaktylos портовой и морской полиции, который доставил их в порт Лимасола рассказали в JRCC
В операции задействовали вертолет Национальной гвардии Кипра и патрульный катер береговой охраны.
29 октября у берегов Болгарии затонул атакованный незадолго до этого контейнеровоз Contship Jet под флагом Либерии.