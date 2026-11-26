У берегов Ибицы затонул танкер Med Emre с 7 тыс. т дизельного топлива

У Ибицы затонул танкер с дизелем, один из 17 моряков погиб У берегов Ибицы затонул танкер Med Emre с 7 тыс. т дизельного топлива

Москва26 ноя Вести.У берегов испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre, перевозивший около 7 тыс. т дизельного топлива, сообщила служба экстренной помощи Балеарских островов. Один из членов экипажа погиб.

Судно под флагом Мальты следовало из Альхесираса на юге Испании в Барселону. Крушение произошло в ночь на 26 ноября примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Ибицы. Из 17 членов экипажа один погиб: его доставили в больницу на острове, где врачи констатировали смерть. Остальных моряков спасли.

В спасательной операции участвовали три вертолета и несколько судов. Из-за возможного разлива топлива власти Испании ввели второй уровень национального плана по борьбе с загрязнением моря. К месту происшествия направили специализированное судно Clara Campoamor и самолет для обследования акватории. Последствия крушения для окружающей среды пока оцениваются, отметили в службе.

25 ноября в Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись. По данным КСИР, оба судна пытались пройти по несанкционированному маршруту.