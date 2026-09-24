Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ветра во Внуково Самолет ушел на запасной аэродром из-за сильного ветра во Внуково

Москва24 сен Вести.Сильные порывы ветра в столичном аэропорту Внуково стали причиной ухода самолета на запасной аэродром. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Один борт по решению командира воздушного судна ушел на запасной аэродром и сел в Домодедово, где пассажиры были высажены. Самолет уже прибыл во Внуково, его готовят к выполнению следующего рейса сказано в сообщении

Еще один борт ушел на второй круг, а затем благополучно приземлился во Внуково.

Отмечается, что порывы ветра не оказали значительного влияния на работу аэропорта – он работает в штатном режиме. Вместе с тем по аэродрому продолжает действовать предупреждение о ветре со скоростью 17 м/с.