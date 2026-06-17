Москва17 июнВести."Одноклассники" и общество "Знание" запустили проект ко Дню народных художественных промыслов России. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Посвященный традиционным ремеслам и культурному наследию страны проект объединит просветительские материалы, пользовательские активности и народное голосование.
В группе Российского общества "Знание" в ОК выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах России — хохломе, гжели, лаковой миниатюре, традиционной игрушке, художественном текстиле, резьбе по дереву и других направлениях. Пользователи смогут узнать больше об истории промыслов, их особенностях и региональных традициях, а также отправить тематические подарки в соцсети.говорится в сообщении
Кроме того, в группе "Путешествия по России" пройдет народное голосование за самый узнаваемый промысел страны.
Также в "Одноклассниках" стартует фотомарафон, участники которого смогут поделиться фотографиями своих работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами.
День народных художественных промыслов России отмечается в каждое предпоследнее воскресенье июня.