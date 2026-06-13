Проект "Сила образования — в людях" собрал ко Дню России истории учителей Истории российских учителей представлены на проекте "Сила образования — в людях"

Москва13 июн Вести.Центр знаний "Машук" в День России дал старт новому проекту "Сила образования — в людях", посвященному педагогам страны. Инициатива, приуроченная к Году единства народов России, предусматривает сбор историй учителей из всех регионов и создание педагогической карты РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Цель проекта — создать галерею историй педагогов, прошедших обучение в "Машуке" и продолжающих трудиться в своих школах, сохраняя традиции качественного образования", — рассказал собеседник агентства.

В рамках проекта планируется не только собрать истории наставников со всей страны, но и показать их повседневную работу, мотивацию, а также рассказать, как обучение в "Машуке" повлияло на их профессиональную практику и какие инициативы они реализуют в своих школах.

Проект также нацелен на создание вдохновляющего контента для широкой аудитории.