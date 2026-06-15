"Одноклассники" и Банк России запустят марафон о приемах мошенников Проект "Одноклассников" и ЦБ расскажет о психологических уловках мошенников

Москва15 июн Вести.Социальная сеть "Одноклассники" и Банк России запускают двухнедельный проект "Душевный разговор", посвященный психологическим приемам, которые используют мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

Проект пройдет в формате доверительных бесед с жизненными историями, музыкальными номерами и разбором распространенных мошеннических сценариев. Его участниками стали народный артист России Алексей Маклаков и телеведущий Константин Нечетов.

Новый проект c "Одноклассниками", мы рассчитываем, научит людей быстро распознавать мошеннические уловки. В итоге люди сохранят свои сбережения. Для Банка России обеспечение финансовой безопасности людей – абсолютный приоритет приводятся в сообщении слова директора департамента по связям с общественностью Банка России Марины Рыклиной

В рамках марафона будут представлены пять песен-историй о наиболее распространенных способах психологического воздействия мошенников, включая использование страха, спешки, жадности, доверия к авторитетам и чувства исключительности. Каждый ролик покажет, как злоумышленники воздействуют на эмоции людей и заставляют их терять бдительность.

Кроме того, в группе "Финансовая культура" в "Одноклассниках" будут публиковаться материалы на основе реальных историй пользователей с разбором популярных схем обмана, включая ложные выигрыши, дипфейки, просьбы о срочных переводах денег и другие мошеннические сценарии. Пользователи также смогут установить тематические рамки для фотографий и принять участие в конкурсе частушек.