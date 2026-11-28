Ограбление банка 11-летней давности раскрыли в Москве с помощью ДНК В Москве по ДНК раскрыли ограбление банка 11 лет назад

Москва28 ноя Вести.В Москве ограбление банка 11-летней давности раскрыли благодаря ДНК. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.

Преступление было совершено 10 июля 2015 года. Сотрудники отделения банка на Варшавском шоссе уже завершали обычный рабочий день, клиентов в офисе не было. Вдруг к ним зашел мужчина в красной куртке, с капроновым чулком на лице и кепкой на голове. Он достал пистолет, приказал всем оставаться на своих местах и объявил, что совершает ограбление.

Одну из сотрудниц он заставил открыть кассовое помещение и сейф, забрал оттуда 9 млн рублей и сбежал. По дороге снял и выбросил в одном из дворов неподалеку красную куртку. На ней остались следы ДНК, которые в итоге и помогли раскрыть преступление.

Профиль был внесен в федеральную базу и спустя 11 лет обнаружилось совпадение с ДНК обвиняемого, который на тот момент отбывал наказание в исправительной колонии в Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью человека говорится в сообщении

Несмотря на чулок на лице, экспертиза подтвердила, что человек с записи камеры видеонаблюдения в день ограбления и обвиняемый – одно и то же лицо. Также одна из сотрудниц, к которой нападавший подошел ближе всего, опознала его, несмотря на то, что прошло уже 11 лет.

56-летнего мужчину обвинили в разбое, совершенном в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).