Москва29 нояВести.В подмосковном Щелково охранник торгового центра "Аструм" схватил 11-летнего мальчика за воротник и заставил разбить телефон. О произошедшем РЕН ТВ рассказала мать ребенка.
Женщина сообщила, что ее сын 23 ноября гулял с одноклассниками возле ТЦ. Охранник догнал мальчика и заставил его повредить смартфон.
Происходящее заметила прохожая: она вмешалась и отвела ребенка в сторону. Мальчик был в истерике. Все попало на видеорегистратор припаркованного автомобиляотмечается в сообщении
Мама мальчика написала заявление в полицию.
Сам охранник отрицал содеянное и утверждал, что мальчик сам сломал телефон.
Мария также рассказала, что сыну известны другие случаи грубого обращения этого сотрудника с детьмиговорится в сообщении
Мама ребенка намерена добиться компенсации за разбитый смартфон и моральный ущерб.
Как уточняет Baza, конфликт начался после того, как подросток попытался забраться на одну из конструкций ТЦ и сотрудники охраны заметили его.