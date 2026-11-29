В ТЦ в подмосковном Щелково охранник заставил ребенка разбить телефон

Охранник ТЦ в Щелково заставил 11-летнего мальчика разбить телефон В ТЦ в подмосковном Щелково охранник заставил ребенка разбить телефон

Москва29 ноя Вести.В подмосковном Щелково охранник торгового центра "Аструм" схватил 11-летнего мальчика за воротник и заставил разбить телефон. О произошедшем РЕН ТВ рассказала мать ребенка.

Женщина сообщила, что ее сын 23 ноября гулял с одноклассниками возле ТЦ. Охранник догнал мальчика и заставил его повредить смартфон.

Происходящее заметила прохожая: она вмешалась и отвела ребенка в сторону. Мальчик был в истерике. Все попало на видеорегистратор припаркованного автомобиля отмечается в сообщении

Мама мальчика написала заявление в полицию.

Сам охранник отрицал содеянное и утверждал, что мальчик сам сломал телефон.

Мария также рассказала, что сыну известны другие случаи грубого обращения этого сотрудника с детьми говорится в сообщении

Мама ребенка намерена добиться компенсации за разбитый смартфон и моральный ущерб.

Как уточняет Baza, конфликт начался после того, как подросток попытался забраться на одну из конструкций ТЦ и сотрудники охраны заметили его.