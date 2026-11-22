Покупатель iPhone ударил продавца молотком и запер его в квартире в Москве

В Москве покупатель ударил продавца iPhone молотком и запер его в квартире Покупатель iPhone ударил продавца молотком и запер его в квартире в Москве

Москва22 ноя Вести.В Москве покупатель подержанного iPhone ударил продавца молотком по голове и запер его в квартире в Москве, пострадавшего госпитализировали, пишет Telegram-канал 112.

24-летний мужчина нашел объявление о продаже iPhone 16 Pro Max в сервисе бесплатных объявлений и договорился о встрече. Продавец пригласил его домой на улицу Бориса Жигуленкова.

Покупатель сначала попытался обмануть хозяина поддельным чеком о переводе денег, но ничего не вышло. Тогда мужчина достал заранее приготовленный молоток и ударил продавца по затылку говорится в публикации

Покупатель забрал смартфон и пакет с вещами, а затем запер квартиру ключами хозяина. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, злоумышленника задержали по горячим следам.