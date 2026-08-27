SHOT: в Москве iPhone взорвался из-за нехватки памяти у москвички У москвички взорвался iPhone из-за нехватки памяти

Москва27 авг Вести.Жительница Москвы едва не получила травмы рук из-за взорвавшегося iPhone. Это произошло в связи с закончившимся местом в памяти смартфона, сообщает канал SHOT.

Девушке чудом не разорвало руку написано в публикации канала

Уточняется, что 25-летняя Диана забила всю память девайса, который рассчитан на 1 терабайт. Она была в полной уверенности, что за заполняемостью памяти не следует следить и места хватит на все.

Однако поступавшие уведомления о скором заполнении памяти она игнорировала. В результате он задымился и деформировался из-за внутреннего возгорания.

В квартире начался пожар, который она сама и потушила.