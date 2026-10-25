Москва25 окт Вести.Пользователи социальных сетей начали массово жаловаться на "смартфонный мизинец" из-за привычки на протяжении длительного времени держать телефон одной рукой. Об этом пишет Baza в мессенджере MAX.

Именно на этот палец опирается нижний край устройства, и он работает в качестве подставки. Пользователи публикуют фотографии вмятин и изгибов на мизинцах. Как пишут журналисты, больше всего страдают владельцы больших и тяжелых моделей, например, iPhone Pro Max.

Вместе с тем Baza со ссылкой на врачей пишет, что самой кости ничего не угрожает, а вмятины представляют собой следы от постоянного давления на мягкие ткани. При этом специалисты рекомендуют отказаться от привычки держать телефон таким образом, если мизинец болит.