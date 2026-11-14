Москва14 нояВести.Москвича заманили в лес под предлогом скидки в магазине, а затем избили, раздели догола и ограбили, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям издания, 24-летний парень встретил знакомого у метро в Коммунарке. Тот рассказал, что работает в сетевом магазине и пообещал организовать хорошую скидку на товары. Мужчину это заинтересовало, и он отправился вслед за знакомым в сторону торговой точки через лесной массив.
На пути к ним присоединились еще двое неизвестных. Они набросились на москвича и начали избиватьговорится в публикации
Нападавшие потребовали от жертвы пароль от мобильного телефона, но получили отказ. Тогда злоумышленники принудительно раздели жертву догола, сняли это на видео и пригрозили отправить запись родным пострадавшего, если тот обратится в правоохранительные органы.
Доступ к смартфону они так и не получили. Забрав сам гаджет и 50 тысяч рублей наличными, злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился с заявлением в полицию.