Москва15 ноя Вести.Народный артист России Олег Газманов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" объяснил, почему решил создать ИИ-артиста для своих новых песен.

У меня есть много разных песен в разных музыкальных направлениях. Например, я люблю рок-музыку. Если я буду часто петь жесткий рок, то это далеко от тех людей, которые любят нашу национальную музыку, песни в стиле "Есаул", "Эскадрон", "Офицеры". И мне сильно отдаляться не хочется, чтобы не разочаровать тех, кто меня уже любит по этим песням. И если я этим буду сейчас заниматься, то я потеряю свое основное направление. Поэтому я изучил некоторые основы, как это можно сделать, и сочинил вымышленного персонажа рассказал певец

Под псевдонимом Захар Ветр артист уже выпустил две песни "Слабый был пароль" и "Адью и ай люли".

Если это пойдет, если люди будут это слушать, я тогда напишу для него целый альбом. Если не пойдет, я эти песни сам спою или найду, кто будет их петь отметил Газманов

Артист добавил, что в последние годы посвящал свое творчество участникам СВО. В одном из разговоров его супруга Марина Муравьева-Газманова заметила, что пришло время сочинить лирическую композицию. Так появилась композиция под названием "Слова - это просто ветер".