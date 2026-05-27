Москва27 мая Вести.Известный экстрасенс Олег Шепс сделал предложение своей возлюбленной Полине. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

Полина выложила красивые кадры, на которых Олег встал на одно колено и надел кольцо на безымянный палец возлюбленной.

Да. Я люблю тебя написала Полина

В комментариях к публикации подписчики поздравили пару.

Экстрасенс предпочитает не давать комментарии по поводу личной жизни. О его девушке впервые заговорили в 2025 году, но подробности их отношений были неизвестны.