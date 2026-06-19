Определен подрядчик работ по локализации зон ЧС с танкерами в Керченском проливе "Нижнеангарсктрансстрой" локализует зоны ЧС в местах затопления танкеров

Москва19 июн Вести.ООО "Нижнеангарсктрансстрой" стало единственным поставщиком закупки по выполнению неотложных работ по локализации зон ЧС в местах затопления танкеров в Керченском проливе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном сайте.

Определить ООО "Нижнеангарсктранестрой" единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляемой Росморречфлотом в 2026 году закупки по выполнению неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров отметили в документе

Там также уточнили, что после локализации зон ЧС начнутся работы по их удалению. Предельный срок контракта - 28 августа 2026 года.