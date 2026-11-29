Москва29 нояВести.Днем 29 ноября в Советском округе Омска легковой автомобиль наехал на дошкольника, который катался на горке во дворе жилого дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области в MAX.
Уточняется, что ребенок выкатился на проезжую часть под колеса иномарки, за рулем которой находилась женщина.
На видео, опубликованном полицией, видно, как компания детей стоит неподалеку от дороги, по которой двигался автомобиль. В какой-то момент один из детей подтолкнул малыша на импровизированной горке, не рассчитав усилий и расстояние до приближающийся машины. В результате ребенок угодил под колеса. Рядом с детьми в момент происшествия находился взрослый, но он не успел вмешаться в происходящее.
Водитель автомобиля Ford, женщина 1995 года рождения, при движении во дворе многоквартирного дома по улице Бархатовой допустила наезд на мальчика 2021 года рождения, который выкатился на проезжую часть с горкисказано в публикации
Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.