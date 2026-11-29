Появилось видео наезда иномарки на ребенка, катавшегося с горки в Омске

Опубликовано видео наезда машины на дошкольника, съехавшего с горки в Омске Появилось видео наезда иномарки на ребенка, катавшегося с горки в Омске

Москва29 ноя Вести.Днем 29 ноября в Советском округе Омска легковой автомобиль наехал на дошкольника, который катался на горке во дворе жилого дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области в MAX.

Уточняется, что ребенок выкатился на проезжую часть под колеса иномарки, за рулем которой находилась женщина.

На видео, опубликованном полицией, видно, как компания детей стоит неподалеку от дороги, по которой двигался автомобиль. В какой-то момент один из детей подтолкнул малыша на импровизированной горке, не рассчитав усилий и расстояние до приближающийся машины. В результате ребенок угодил под колеса. Рядом с детьми в момент происшествия находился взрослый, но он не успел вмешаться в происходящее.

Водитель автомобиля Ford, женщина 1995 года рождения, при движении во дворе многоквартирного дома по улице Бархатовой допустила наезд на мальчика 2021 года рождения, который выкатился на проезжую часть с горки сказано в публикации

Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.