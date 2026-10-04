Осьминог атаковал 10-летнего москвича на отдыхе в Турции Baza: в Турции осьминог атаковал 10-летнего мальчика из Москвы

Москва4 окт Вести.В турецком Бодруме 10-летний мальчик из Москвы пытался поймать в море осьминога, но в итоге сам стал добычей морского обитателя. Об этом сообщает Baza.

Осьминог вцепился щупальцами в ребенка. Мальчик получил легкие травмы.

Отец семейства из Москвы отдыхал в Бодруме с детьми и отправил младшего сына Ваню поймать проплывавшего мимо морского обитателя. План сорвался, когда осьминог сам облепил ребенка щупальцами отмечается в сообщении

В результате мальчик вылез из воды вместе с осьминогом. Оторвал его от себя и принес отцу. После осьминога отпустили обратно в море.