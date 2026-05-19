Москва19 мая Вести.В Новосибирске суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении из-за болезни бывшего руководителя Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам колонии по одному из дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает "Интерфакс".

Судебное заседание назначено на 28 мая.

Комкова отбывает наказание в ИК-9 ГУФСИН РФ в Новосибирской области. По материалам дела, женщина за взятки, общая сумма которых составила 7 млн рублей, не принимала мер по выявлению и устранению нарушений при строительстве торгового центра "Зимняя вишня".

25 марта 2018 года в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, 37 из них - дети.