Москва18 сенВести.В СИЗО "Матросская тишина" покончил с собой мужчина, осужденный за развратные действия в отношении детей.
Это случилось днем 17 сентября в СИЗО "Матросская тишина", сообщает MK.RU.
59-летнего заключенного нашли в камере с травмами, характерными для суицида. Спасти его не удалосьсказано в публикации
По данным издания, весной текущего года злоумышленника задержали на юго-востоке Москвы. Его обвинили в развратных действиях в отношении нескольких несовершеннолетних. После вынесения приговора мужчина сразу обжаловал его.