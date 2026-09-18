В СИЗО "Матросская тишина" покончил с собой педофил

Осужденный за развратные действия в отношении детей покончил с собой в СИЗО В СИЗО "Матросская тишина" покончил с собой педофил

Москва18 сен Вести.В СИЗО "Матросская тишина" покончил с собой мужчина, осужденный за развратные действия в отношении детей.

Это случилось днем 17 сентября в СИЗО "Матросская тишина", сообщает MK.RU.

59-летнего заключенного нашли в камере с травмами, характерными для суицида. Спасти его не удалось сказано в публикации

По данным издания, весной текущего года злоумышленника задержали на юго-востоке Москвы. Его обвинили в развратных действиях в отношении нескольких несовершеннолетних. После вынесения приговора мужчина сразу обжаловал его.