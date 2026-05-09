Politico: отношения Киева и Евросоюза достигли низшего уровня с начала СВО

Москва9 мая Вести.Отношения Киева и Евросоюза находятся на самом низком уровне с начала конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В материале говорится, что сейчас между ЕС и Украиной складываются "напряженные отношения". Во многом это обусловлено поведением Владимира Зеленского, рассказал изданию бывший украинский чиновник.

Зеленский чаще читает нотации европейским лидерам, его тон в общении с союзниками стал более резким и надменным отмечается в публикации

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Украину "послушной марионеткой" Европы и заявил, что история циклична.