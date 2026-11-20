Москва20 ноя Вести.Причиной смерти основателя и бессменного лидера московской регги-группы Jah Division Герберта Моралеса стал сердечный приступ, он скончался в больнице. Об этом в беседе с ТАСС рассказала его дочь Мила Моралес.

По первичной информации, причиной смерти стал сердечный приступ, он умер в больнице приводит агентство слова своего собеседницы

Музыканта не стало 20 ноября, он не дожил до своего 65-летия два дня. В день его рождения, 22 ноября, его похоронят в Израиле.

Jah Divizion - российский музыкальный коллектив, чье творчество выдержана в традиционном стиле реггей. Моралес – потомок знаменитого боярского рода Захарьиных и кубинского революционера и соратника Че Гевары Леопольдо Моралеса.