В Москве прошла церемония прощания с музыкантом Гербертом Моралесом

Москва22 ноя Вести.В Донском монастыре в Москве состоялось заочное отпевание и поминки основоположника российского регги Герберта Моралеса, лидера, сообщает РЕН ТВ.

Отпевание и поминки музыканта организовали на территории Донского монастыря, со словами памяти от духовенства говорится в сообщении

Сегодня же Герберт Моралес похоронен в Израиле в городе Хайфа.

В московском клубе "Место Зангези" на Таганке вечером состоится памятный концерт, в котором примут участие лучшие регги-музыканты России и друзья Моралеса.

Герберт Моралес умер 20 ноября на 65 году жизни. Он был сооснователем музыкальной группы Jah Division.