Москва22 нояВести.В Донском монастыре в Москве состоялось заочное отпевание и поминки основоположника российского регги Герберта Моралеса, лидера, сообщает РЕН ТВ.
Отпевание и поминки музыканта организовали на территории Донского монастыря, со словами памяти от духовенстваговорится в сообщении
Сегодня же Герберт Моралес похоронен в Израиле в городе Хайфа.
В московском клубе "Место Зангези" на Таганке вечером состоится памятный концерт, в котором примут участие лучшие регги-музыканты России и друзья Моралеса.
Герберт Моралес умер 20 ноября на 65 году жизни. Он был сооснователем музыкальной группы Jah Division.