Москва20 ноя Вести.В возрасте 64 лет ушел из жизни основатель и бессменный лидер московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес, передает SHOT.

Скончался лидер легендарной московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес. Через два дня ему исполнилось бы 65 лет говорится в сообщении источника

Jah Divizion - российский музыкальный коллектив, чье творчество выдержана в традиционном стиле реггей. Моралес – потомок знаменитого боярского рода Захарьиных и кубинского революционера - соратника Че Гевары Леопольдо Моралеса.

Причины смерти не приводятся.