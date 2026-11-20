Москва20 нояВести.В возрасте 64 лет ушел из жизни основатель и бессменный лидер московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес, передает SHOT.
Скончался лидер легендарной московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес. Через два дня ему исполнилось бы 65 летговорится в сообщении источника
Jah Divizion - российский музыкальный коллектив, чье творчество выдержана в традиционном стиле реггей. Моралес – потомок знаменитого боярского рода Захарьиных и кубинского революционера - соратника Че Гевары Леопольдо Моралеса.
Причины смерти не приводятся.