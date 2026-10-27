Noise11: в возрасте 83 лет умер американский певец Донни Айрис

Американский певец Донни Айрис умер в возрасте 83 лет Noise11: в возрасте 83 лет умер американский певец Донни Айрис

Москва27 окт Вести.Американский рок-исполнитель Донни Айрис, известный по хитам Ah! Leah! и The Rapper, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает музыкальное издание Noise11 со ссылкой на барабанщика его группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале-младшего.

Уточняется, что музыкант умер после трех лет борьбы с раком мочевого пузыря.

Мой руководитель и друг Донни Айрис скончался отмечается в публикации

Издание подчеркивает, что последний концерт певец дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября объявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья.

2 октября сообщалось, что вокалист и основной участник хеви‑метал‑группы Venom Конрад Лант, также известный под сценическим псевдонимом Кронос, умер на 63 году жизни.