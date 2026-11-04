Николай Расторгуев не пришел на церемонию прощания с бэк-вокалистом "Любэ"

Расторгуев не присутствовал на церемонии прощания с бэк-вокалистом "Любэ" Николай Расторгуев не пришел на церемонию прощания с бэк-вокалистом "Любэ"

Москва4 ноя Вести.Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев не был замечен на церемонии прощания с бэк-вокалистом коллектива Алексеем Тарасовым. Информацию опубликовал "Абзац".

Отпевание провели в закрытом режиме в храме Космы и Дамиана в Химках. На церемонии присутствовало около 40 человек. Артиста похоронили на Рублевском кладбище.

Алексей Тарасов скончался 30 октября, ему было 64 года. По словам представителя группы, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В последние месяцы жизни музыкант не выступал на некоторых концертах группы из-за болезни. По одной версии, у Тарасова могла быть опухоль гортани, по другой – рак кишечника с метастазами.

Сын музыканта Серафим в память об отце опубликовал пост с совместными фотографиями.