Москва4 нояВести.Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев не был замечен на церемонии прощания с бэк-вокалистом коллектива Алексеем Тарасовым. Информацию опубликовал "Абзац".
Отпевание провели в закрытом режиме в храме Космы и Дамиана в Химках. На церемонии присутствовало около 40 человек. Артиста похоронили на Рублевском кладбище.
Алексей Тарасов скончался 30 октября, ему было 64 года. По словам представителя группы, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
В последние месяцы жизни музыкант не выступал на некоторых концертах группы из-за болезни. По одной версии, у Тарасова могла быть опухоль гортани, по другой – рак кишечника с метастазами.
Сын музыканта Серафим в память об отце опубликовал пост с совместными фотографиями.