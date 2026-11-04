В Москве простились с бэк-вокалистом группы "Любэ" Алексеем Тарасовым

Прощание с бэк-вокалистом группы "Любэ" Алексеем Тарасовым прошло в Москве В Москве простились с бэк-вокалистом группы "Любэ" Алексеем Тарасовым

Москва4 ноя Вести.В московском храме Космы и Дамиана простились с бэк-вокалистом группы "Любэ" Алексеем Тарасовым. Об этом сообщает ТАСС.

На прощание с артистом пришли его близкие, друзья, коллеги. У портрета вокалиста на входе в храм разместили венок из белых лилий.

Музыкант родился в 1961 году в Москве, окончил дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова. С 1989 года был участником группы "Любэ".

Сообщалось, что Алексей Тарасов скончался в возрасте 64 лет в результате онкологического заболевания. Певца похоронят на Рублевском кладбище.