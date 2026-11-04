В Москве на Рублевском кладбище похоронили бэк-вокалиста "Любэ" Алексея Тарасова

Похороны бэк-вокалиста "Любэ" Алексея Тарасова прошли на Рублевском кладбище В Москве на Рублевском кладбище похоронили бэк-вокалиста "Любэ" Алексея Тарасова

Москва4 ноя Вести.Церемония погребения бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексея Тарасова состоялась на Рублевском кладбище в Москве. Как сообщает ТАСС, в последний путь вокалиста проводили близкие, друзья и коллеги артиста.

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Тарасов родился в Москве в 1961 года. Выпускник дирижерско-хорового отделения Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова. Участником "Любэ" стал в 1989 году.