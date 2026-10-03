Москва3 октВести.На Камчатке парк "Три вулкана" выпустил более 52 тысяч мальков лососей в реки полуострова за последний год. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора проекта по строительству Денис Биленко.
Более 52 тысяч мальков кеты, кижуча и чавычи парк "Три вулкана" выпустил в реки Камчатки за последний год. Искусственное воспроизводство рассматривается как один из инструментов поддержки популяции лососевыхотметил Биленко
По словам эксперта, разведение мальков с применением местного генетического материала и их выпуск в речные бассейны позволяют повысить вероятность возвращения рыбы на нерест.
Проблема снижения численности лососевых на Камчатке носит системный характер. Основные причины - чрезмерный вылов, браконьерство, а также климатические изменения, которые влияют на кормовую базу и выживаемость рыбы.