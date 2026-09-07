Москва7 сенВести.В Екатеринбурге задержаны трое кандидатов в депутаты от партии "Яблоко", сообщили в официальном Telegram-канале регионального отделения партии.
Задержаны Шана Огней — кандидатка в депутаты Законодательного собрания по Красноуфимскому округу, Владимир Собянин — кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу, Александр Куделькин, он баллотируется по Верх–Исетскому районуговорится в сообщении
Там добавили, что Огней могла попасть в поле зрения правоохранителей из-за поста в своем блоге в социальных сетях с изображением пентаграммы, речь идет о демонстрации экстремистской символики.
Ранее стало известно о задержании председателя свердловского отделения фракции "Яблоко" Константина Киселева. После составления в отношении него протокола он был отпущен.