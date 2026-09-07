"Яблоко": в Екатеринбурге задержаны трое кандидатов в депутаты от партии

Партия "Яблоко" сообщила о задержании в Екатеринбурге трех кандидатов в депутаты "Яблоко": в Екатеринбурге задержаны трое кандидатов в депутаты от партии

Москва7 сен Вести.В Екатеринбурге задержаны трое кандидатов в депутаты от партии "Яблоко", сообщили в официальном Telegram-канале регионального отделения партии.

Задержаны Шана Огней — кандидатка в депутаты Законодательного собрания по Красноуфимскому округу, Владимир Собянин — кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу, Александр Куделькин, он баллотируется по Верх–Исетскому району говорится в сообщении

Там добавили, что Огней могла попасть в поле зрения правоохранителей из-за поста в своем блоге в социальных сетях с изображением пентаграммы, речь идет о демонстрации экстремистской символики.

Ранее стало известно о задержании председателя свердловского отделения фракции "Яблоко" Константина Киселева. После составления в отношении него протокола он был отпущен.