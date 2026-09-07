В Екатеринбурге задержали председателя свердловского отделения фракции "Яблоко" На председателя свердловского отделения "Яблока" составили протокол в полиции

Москва7 сен Вести.В Екатеринбурге полиция задержала председателя свердловского отделения фракции "Яблоко" Константина Киселева. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

На него был составлен протокол по ст. 20.3 "Демонстрация экстремистской символики". Поводом для составления протокола стала его публикация 2021 года в которой на заднем плане была видна большая буква "Н" говорится в сообщении

Константина Киселева уже отпустили. Пока нет информации, когда состоится заседание суда, на котором будут рассматривать дело.