Москва4 нояВести.Мотоциклист получил травмы при столкновении с пассажирским поездом в Северной Осетии. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
ДТП произошло вечером 4 ноября, в среду, на перегоне Беслан — Дарг-Кох вне переезда.
Столкновение мотоцикла и поезда №333 сообщением Владикавказ — Минеральные Воды. Машинист поезда применял экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал мотоциклистговорится в сообщении СКЖД в мессенджере MAX
Отмечается, что среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Через несколько минут после случившегося поезд отправился по маршруту.