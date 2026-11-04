Один человек пострадал при столкновении мотоцикла с поездом в Северной Осетии

Пассажирский поезд снес мотоцикл в Северной Осетии, байкер получил травмы Один человек пострадал при столкновении мотоцикла с поездом в Северной Осетии

Москва4 ноя Вести.Мотоциклист получил травмы при столкновении с пассажирским поездом в Северной Осетии. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

ДТП произошло вечером 4 ноября, в среду, на перегоне Беслан — Дарг-Кох вне переезда.

Столкновение мотоцикла и поезда №333 сообщением Владикавказ — Минеральные Воды. Машинист поезда применял экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал мотоциклист говорится в сообщении СКЖД в мессенджере MAX

Отмечается, что среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Через несколько минут после случившегося поезд отправился по маршруту.