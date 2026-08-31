Павел Артемьев объяснил, почему не надо ждать его возвращения в группу "Корни" Павел Артемьев заявил, что не видит необходимости возвращаться в группу "Корни"

Москва31 авг Вести.Бывший солист группы "Корни" Павел Артемьев заявил, что не планирует возвращаться в коллектив. Такое заявление музыкант сделал в комментарии KP.RU на Международном фестивале дебютных фильмов "Одна шестая" в Екатеринбурге.

Артемьев покинул "Корни" в 2010 году, решив сосредоточиться на сольном творчестве. Сейчас он выступает со своей группой Artemiev.

По словам музыканта, сейчас у него много собственных проектов, поэтому возвращение в группу он не считает необходимым.

У меня все прекрасно, очень много дел своих. У меня очень-очень много всего еще впереди, чего надо сделать, поэтому нет нужды возвращаться назад сказал Павел Артемьев

Артист рассказал, что этим летом выпустил новые альбомы вместе с группой, а также работает над музыкой к фильму своего друга - режиссера Романа Шаляпина. Кроме того, Артемьев участвует в театральных постановках.

Музыкант впервые стал участником фестиваля "Одна шестая". На церемонии открытия он выступил в качестве ведущего, а также исполнил несколько музыкальных композиций за роялем и под гитару.