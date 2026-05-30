Колби: США намерены выстраивать отношения на основе интересов, а не ценностей

Москва30 мая Вести.США намерены выстраивать отношения с союзниками на основе интересов, а не ценностей, заявил заместитель по политическим делам военного министра США Элбридж Колби в соцсети Х.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил ранее, что США намерены отдавать предпочтение сотрудничеству с образцовыми союзниками, которые "трезво смотрят на мир и готовы защищать свои национальные интересы".

Одной из главных тем стала новая модель партнерских [отношений] с союзниками, основанная на интересах, а не на ценностях отметил Колби

Хегсет подчеркнул, что США нужны союзы, которые построены на общей ответственности, а не на зависимости.

По словам Хегсета, США привержены развитию военно-технического сотрудничества (ВТС) с Индией. Вашингтон заинтересован в сильной и действующей в собственных интересах Индии, поскольку это позволит поддерживать баланс сил в регионе, заявил Хегсет.