Москва30 маяВести.США намерены выстраивать отношения с союзниками на основе интересов, а не ценностей, заявил заместитель по политическим делам военного министра США Элбридж Колби в соцсети Х.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил ранее, что США намерены отдавать предпочтение сотрудничеству с образцовыми союзниками, которые "трезво смотрят на мир и готовы защищать свои национальные интересы".
Одной из главных тем стала новая модель партнерских [отношений] с союзниками, основанная на интересах, а не на ценностяхотметил Колби
Хегсет подчеркнул, что США нужны союзы, которые построены на общей ответственности, а не на зависимости.
По словам Хегсета, США привержены развитию военно-технического сотрудничества (ВТС) с Индией. Вашингтон заинтересован в сильной и действующей в собственных интересах Индии, поскольку это позволит поддерживать баланс сил в регионе, заявил Хегсет.