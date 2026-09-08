Первый глава ЦБ РФ Матюхин скончался накануне своего 92-летия Экс-глава Банка России Георгий Матюхин скончался на Алтае

Москва8 сен Вести.На 92-м году жизни скончался первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин. Об этом сообщается на сайте Ассоциации выпускников МГИМО.

В Республике Алтай 5 сентября, за день до своего 92-летия, скончался первый председатель Центрального банка России, выпускник факультета Международных экономических отношений 1961 года Георгий Гаврилович Матюхин говорится в сообщении

Матюхин родился в Барнауле в 1934 году. Работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири, а затем в сфере финансов и академических институтах. После отставки с поста главы ЦБ Матюхин занимал различные должности в банках "Горный Алтай", "Ноосфера", Собинбанк, "Диалог-Оптим".