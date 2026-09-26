Песков: Россия не уведомляла США об атаках Киева, данные были в открытом доступе

Песков объяснил, почему РФ не сообщала США об атаках ВСУ в период выборов Песков: Россия не уведомляла США об атаках Киева, данные были в открытом доступе

Москва26 сен Вести.Москва не направляла Вашингтону отдельного уведомления о неоднократных атаках киевского режима в период проведения выборов в России, поскольку эта информация находилась в публичном доступе. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет. Информация об организованных киевским режимом атаках есть в открытых источниках ответил он на соответствующий вопрос агентства

25 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму, однако в дни голосования киевский режим попытался нанести удары по Москве.

Глава государства подчеркнул, что все решения по возможному возврату к переговорному процессу будут приниматься только исходя из интересов России.