Песков: в гараже Путина может появиться новый автомобиль Volga

Песков рассказал, что в президентском гараже может появиться новая Volga Песков: в гараже Путина может появиться новый автомобиль Volga

Москва1 ноя Вести.Новая машина марки Volga может появиться в президентском гараже, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, в августе президент Владимир Путин протестировал новый автомобиль, и ему новая Volga понравилась.

У Пескова поинтересовались, может ли в гараже президента появиться новая Volga.

Может ответил Песков

Ранее сообщалось, что российский бренд Volga впервые обошел "Москвич" по продажам в октябре. Среди автомобилей Volga фаворитом является флагманский кроссовер Volga K50, построенный на базе Geely Monjaro. Его выбирают более 50% покупателей.

Два месяца назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что сам может купить новую Volga.