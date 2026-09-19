Петербуржец умер от инфаркта на следующий день после визита к кардиологу Житель Петербурга скончался от инфаркта после посещения кардиолога

Москва19 сен Вести.Пожилой житель Санкт-Петербурга обратился к кардиологу с жалобами на недомогание и одышку, а после посещения врача умер от инфаркта, сообщает Mash на Мойке.

64-летний житель Питера умер от инфаркта на следующий день после визита к кардиологу пишет паблик

По словам сына покойного, его отец пошел в немецкую семейную клинику на Невском проспекте. Кардиолог измерила ему давление и послушала фонендоскопом, но не расспросила о симптомах, дав рекомендацию сделать ЭКГ.

На следующее утро мужчина скончался. Причиной смерти, согласно результатам вскрытия, стал инфаркт миокарда.

Семья потребовала от клиники уволить врача и признать вину в халатности. Там сперва все отрицали, но позднее с сыном связался больничный юрист и сообщил об увольнении врача, по собственному желанию.

В клинике ситуацию не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну.