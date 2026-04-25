Москва25 апр Вести.25 апреля в музее-заповеднике "Петергоф" стартовал сезон 2026 года. Как говорится на сайте музея-заповедника, запуск фонтанов Большого каскада и фонтана "Самсон" сопровождала торжественная музыка.

С этого года мы возвращаем традицию, которой не было несколько лет: каждый день в 10 утра "Самсон" и фонтаны Большого каскада будут запускаться под музыку рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков

"Петергоф" запланировал для своих гостей насыщенную программу: спортивные, образовательные, театральные, музыкальные и детские мероприятия.

16 мая в музее-заповеднике состоится весенний праздник фонтанов "Петергоф. Во славу народов России".