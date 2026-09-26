Шарль Леклер заявил, что любит трассу в Баку из-за ее сложности

Пилот "Форумулы-1" от Ferrari Леклер признался, что ему нравится трасса в Баку Шарль Леклер заявил, что любит трассу в Баку из-за ее сложности

Москва26 сен Вести.Трасса Гран-при "Формулы-1" в Баку очень сложная, но этим она и приносит удовольствие. Об этом заявил пилот команды Ferrari, занявший второе место в квалификации, Шарль Леклер.

В интервью NEWS.ru он пояснил, что трасса полна поворотов, особенно возле замка, которые делают ее уникальной.

Так что да, это просто трасса, пилотировать на которой мне действительно в удовольствие сказал Леклер

Ранее руководство "Формулы-1" официально утвердило календарь чемпионата мира на сезон 2027 года. Главным новшеством станет увеличение числа спринтерских гонок с 6 до рекордных 10.