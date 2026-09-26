Пилот Mercedes отметил уникальность трассы "Формулы-1" в Баку Рассел назвал Гран-при Азербайджана особенным для гонщиков

Москва26 сен Вести.Гран-при Азербайджана является особенным этапом чемпионата "Формулы-1" благодаря уникальной трассе в Баку. Об этом корреспонденту NEWS.ru заявил пилот Mercedes Джордж Рассел, выигравший пятничную квалификацию.

По словам британского гонщика, трасса в Баку заметно отличается от большинства других автодромов, где проходят этапы чемпионата.

Нам действительно нравится приезжать сюда, потому что это уникальная трасса. Это особенный Гран-при сказал Рассел

Пилот Mercedes добавил, что гонка в Баку обычно получается захватывающей, а сама трасса сочетает в себе сразу несколько особенностей, которые делают этап привлекательным для участников.

Гран-при Азербайджана проходит в Баку с 24 по 26 сентября.