Основатель "Балтики" Боллоев: пиво в РФ готовят по рецептам и технологии шумеров

Пиво в России варят по технологиям древних шумеров Основатель "Балтики" Боллоев: пиво в РФ готовят по рецептам и технологии шумеров

Москва19 окт Вести.В современном пивоварении используются рецепты и применяются технологии древних шумеров, меняется только оборудование. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев.

Как готовили пиво шумеры… и то, как варим сейчас мы – это одна и та же технология. Меняется всего лишь оборудование, подходы, инструментарий контроля отметил Боллоев в кулуарах выставки "Живая вода" в Российском этнографическом музее

Музейный проект рассказывает об обрядовых традициях пивоварения в культуре народов России. Центральным экспонатом стал старинный пивной котел, подаренный музею компанией "Балтика".