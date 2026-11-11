Москва11 нояВести.Пожар на складе в Казани распространился на площадь 4000 квадратных метров, повреждены семь автомобилей. Об этом сообщает управление МЧС России по Татарстану в MAX.
Уточняется, что сейчас возгорание локализовано.
В ходе проведения разведки и вскрытия кровли в подкровельном пространстве были обнаружены новые очаги горения. Общая площадь пожара составила 4 тыс. кв. мговорится в сообщении
Пожарным удалось спасти от уничтожения семь автомобилей, которые находились рядом и получили частичные повреждения от высокой температуры. Никто из людей не пострадал.
К тушению были привлечены 83 человека и 28 единиц техники, включая пожарный поезд.