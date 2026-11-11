Семь машин повреждены в результате пожара на 4000 "квадратов" в Казани

Площадь пожара в Казани достигла 4000 "квадратов", повреждены семь авто Семь машин повреждены в результате пожара на 4000 "квадратов" в Казани

Москва11 ноя Вести.Пожар на складе в Казани распространился на площадь 4000 квадратных метров, повреждены семь автомобилей. Об этом сообщает управление МЧС России по Татарстану в MAX.

Уточняется, что сейчас возгорание локализовано.

В ходе проведения разведки и вскрытия кровли в подкровельном пространстве были обнаружены новые очаги горения. Общая площадь пожара составила 4 тыс. кв. м говорится в сообщении

Пожарным удалось спасти от уничтожения семь автомобилей, которые находились рядом и получили частичные повреждения от высокой температуры. Никто из людей не пострадал.

К тушению были привлечены 83 человека и 28 единиц техники, включая пожарный поезд.