Mash: владельца криптообменника в "Москва-Сити" подозревают в похищении человека

По делу о похищении человека задержан владелец криптообменника в "Москва-Сити" Mash: владельца криптообменника в "Москва-Сити" подозревают в похищении человека

Москва25 ноя Вести.Владелец одного из криптообменников в "Москва-Сити" Саид С. задержан по делу о похищении человека, пишет Mash.

Он подозревается в том, что вместе с сообщниками около 12 часов удерживал и избивал мужчину.

Владелец криптообменника MoscaEx в Москва-Сити ... задержан по делу о похищении человека говорится в публикации

По данным Telegram-канала, его похитили в феврале, заподозрив в связях с человеком, который обманул обменник на миллионы долларов.

Отмечается, что 32-летнему фигуранту грозит до 12 лет колонии.

В прошлом году на называющей себя криптобиржей, но работающей как обменник площадке в здании "Федерация" проходили обыски по другому делу.

Тогда жертвой мошенников стала бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова, которая лишилась почти 500 млн рублей. По версии следствия, похищенные деньги были выведены за границу в том числе через этот обменник, сообщает издание.