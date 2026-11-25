Психиатр Фимкин: стресс и окружение могут помешать отказаться от алкоголя

Почему бросить пить трудно: психиатр объяснил роль стресса, семьи и окружения Психиатр Фимкин: стресс и окружение могут помешать отказаться от алкоголя

Москва25 ноя Вести.Врач-психиатр, эксперт телеканала "Доктор" Степан Фимкин рассказал RT о причинах, которые мешают человеку бросить пить.

По его словам, после спиртного возникает легкая эйфория и расслабление, человек ненадолго отвлекается от проблем и неприятных переживаний. Из-за этого алкоголь может казаться простым способом снять напряжение.

Люди, склонные к злоупотреблению спиртным, могут постепенно привыкнуть искать в алкоголе утешение при любых эмоциональных трудностях. Так формируется замкнутый круг: повседневные стрессы никуда не исчезают, а алкоголь становится привычным способом реагировать на них приводит издание слова Фимкина

Еще один фактор — окружение. Если в компании принято выпивать в конце недели, отказ может восприниматься как нарушение традиции, отметил врач.

В такой ситуации социальное давление и желание оставаться частью коллектива затрудняют отказ от спиртного. Человек может продолжать пить не только из-за собственной тяги, но и потому, что употребление алкоголя стало частью его общения добавил психиатр

Фимкин также обратил внимание на роль семьи: если ребёнок с детства видит, как родители пьют после работы, по выходным или на праздниках, он может начать считать алкоголь обычным способом отдыха и общения.

В дальнейшем подобная модель поведения способна воспроизводиться уже во взрослой жизни предупредил собеседник RT

Психиатр подчеркнул, что алкогольная зависимость может формироваться не только из-за физиологических механизмов, но и под влиянием психологических привычек, семьи и окружения.