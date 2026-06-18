Москва18 июнВести.Почти 160 человек заболели гриппом на тренировочной базе ВВС США в Сан-Антонио после того, как глава Пентагона Пит Хегсет отменил обязательную вакцинацию среди военных. Об этом сообщает ABC News.
По утверждению ряда других СМИ, число заболевших может быть сильно выше.
Врачи и специалисты в сфере здравоохранения приняли меры по сдерживанию распространения инфекциизаявил изданию официальный представитель ВВС США
Он уточнил, что вспышка началась около трех недель назад.
Журналисты связали ситуацию с отменой Хегсетом вакцинации, что привело к тому, что более половины персонала базы оказались не привиты.
Ранее в Центрах контроля и профилактики заболеваний Минздрава США (CDC) вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius присвоили самый низкий – третий уровень экстренного реагирования.