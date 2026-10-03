В Листвянке на юбилейном фестивале омуля сварили почти 600 литров ухи

Почти 600 литров ухи сварили в Листвянке на юбилейном фестивале омуля В Листвянке на юбилейном фестивале омуля сварили почти 600 литров ухи

Москва3 окт Вести.Десятый юбилейный фестиваль омуля провели 3 октября в Листвянке. Для гостей подготовили интерактивную программу и развернули ярмарку. Но главным событием стало приготовление рекордных 586 литров ухи, сообщает ИС "Вести".

За процессом приготовления следила шеф-повар Наталья Калиденко. Под ее руководством работали не только профессионалы, но и гости праздника.

Для приготовления использовали 210 кг рыбы, почти 160 кг картофеля и 30 кг моркови.

Кастрюлю объемом 608 л с декоративным изображением омуля по краям изготовили специально для мероприятия, а на приготовление блюда ушло несколько часов.