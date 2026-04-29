Москва29 апрВести.В апреле рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ была практически полностью уничтожена в районе Кондратовки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
На это указал анализ некрологов, отметил источник.
Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Кондратовки Сумской области только в апреле уничтожена практически в полном составе рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной мехбригады ВСУрассказали в силовых структурах
Ранее источник ТАСС сообщил, что ВСУ строят оборонительные сооружения в Черниговской области.