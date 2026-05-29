Почти треть населения Молдавии живет за чертой бедности Число молдаван, живущих в абсолютной бедности, превысило 31% населения

Москва29 мая Вести.Почти каждый третий молдаванин живет за чертой бедности, сообщило Национальное бюро статистики республики.

Согласно данным ведомства, уровень абсолютной бедности в стране достиг 31,1% - это значит, что доход примерно трети населения ниже прожиточного минимума, который составляет 3 760 леев (около 220 долларов) в месяц.

Данные показывают, что уровень бедности выше в сельской местности, где ниже этого уровня живет около 40% населения, по сравнению с 21,1% в городах. Самые высокие показатели бедности зафиксированы на юге страны, где с этой проблемой сталкивается почти половина населения - 46,5%. В Кишиневе уровень бедности самый низкий в стране - 15,1% отмечается в отчете

Примерно 15,1% населения живет в крайней нищете: их ежемесячные расходы составляют менее 3 035 леев (177 долларов) на человека.

Согласно статистике, бедность чаще всего встречается в многодетных семьях. В семьях из пяти и более человек уровень бедности достигает 44,8%. Материальные трудности чаще испытывают граждане старше 60 лет — среди них этот показатель составляет 38,9%.

