Вашингтон расширил антииранские санкции, включив в список восемь компаний

Под антииранские санкции США попали 8 компаний из Канады Вашингтон расширил антииранские санкции, включив в список восемь компаний

Москва6 ноя Вести.США внесли восемь канадских компаний в антииранские санкционные списки, сообщает Минфин США.

В частности, санкции введены в отношении компаний 1380079 BC Ltd, 2397639 Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc​​​.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы разрушать Иран, но есть вероятность, что ему придется это сделать.

По словам Трампа, Ирану понадобится не менее 25 лет, чтобы восстановить государство.