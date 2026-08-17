Москва17 авгВести.Канада потакает агрессии США против Ирана и участвует в этом конфликте, чтобы задобрить Вашингтон, несмотря на его политику в отношении Оттавы. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Исмаил Багаи в социальной сети Х.
Поводом для высказывания послужило введение Канадой санкций против пяти высокопоставленных представителей Тегерана по обвинению в якобы создании угроз судоходству в Ормузском проливе.
Оттава участвует в незаконной войне против Ирана, развязанной США, чтобы умиротворить Вашингтоннаписал Багаи
Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс США о намерении закрыть пять зарубежных диппредставительств, в том числе в Канаде.