Багаи: Канада участвует в конфликте против Ирана, чтобы умиротворить США

В МИД Ирана обвинили Канаду в потакании агрессии США на Ближнем Востоке Багаи: Канада участвует в конфликте против Ирана, чтобы умиротворить США

Москва17 авг Вести.Канада потакает агрессии США против Ирана и участвует в этом конфликте, чтобы задобрить Вашингтон, несмотря на его политику в отношении Оттавы. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Исмаил Багаи в социальной сети Х.

Поводом для высказывания послужило введение Канадой санкций против пяти высокопоставленных представителей Тегерана по обвинению в якобы создании угроз судоходству в Ормузском проливе​​​.

Оттава участвует в незаконной войне против Ирана, развязанной США, чтобы умиротворить Вашингтон написал Багаи

Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс США о намерении закрыть пять зарубежных диппредставительств, в том числе в Канаде.